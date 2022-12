Sottil suona la carica: “Vedo ottime cose, vogliamo ripartire in campionato”

L’Udinese ha vinto la partita odierna contro la Cremonese ed il tecnico Andrea Sottil non ha risparmiato complimenti per i suoi ragazzi. Nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club ha dichiarato: “Partita vera sotto tutti i punti di vista, un ottimo test e i ragazzi lo hanno affrontato bene con un ulteriore miglioramento rispetto l’amichevole con il Lecce. Leggera difficoltà iniziale, ma poi abbiamo creato tantissime occasioni ed ho rivisto la mia squadra. L’approccio è fondamentale in qualsiasi circostanza non deve essere una scusa la mancanza dei tre punti o lo stadio a porte chiuse. In campionato sarà ancora più importante. Ho visto ottime cose da tutti i ragazzi e miglioramenti sia a livello fisico sia a livello tecnico-tattico. C’è tanta voglia da parte mia, dei ragazzi, dai tifosi e dalla società. È stata lunga gestire questa sosta un po’ per tutti. A livello mentale ora dobbiamo accendere l’adrenalina dei tre punti e dell’agonismo perché è arrivata l’ora di fare sul serio”.

Infine Sottil ha fatto il punto sugli infortunati: “Makengo è in crescita, Becao ha fatto 65 minuti di livello e Udogie molto intenso, grandi accelerazioni, ma non posso ancora pretendere il massimo da lui. I ragazzi che hanno lavorato con continuità dall’inizio della preparazione stanno bene fisicamente, sono soddisfatto delle loro prestazioni e questo ultimo test lo ha dimostrato”.