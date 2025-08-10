Il presidente Sticchi Damiani: “Sottil vuole riscattarsi”. Poi il commento su Krstovic

10/08/2025 | 17:45:12

Al termine del match contro il Monopoli, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato dell’operazione che ha portato Riccardo Sottil in maglia giallorossa: “Oggi è arrivato Sottil, l’area tecnica lavorava da un po’ di giorni su questo nome, la trattativa non era banale. A volte sembra ci sia immobilismo, ma le trattative hanno i loro tempi, specie quando si seguono nomi che attirano attenzioni di tanti. Sottil ha motivazioni e vuole riscattarsi, l’allenatore lo conosce bene. Difensore? Ci stiamo lavorando, anche qui ci sono tempi per le trattative ma vi assicuro che stiamo lavorando senza sosta, notte e giorno. Cessioni? A me fa piacere che i nostri giocatori siano accostati a grandi società. Pierotti è in grande forma, leggo che sta attirando l’attenzione di alcuni club. Di Krstovic lo sapevamo già, la sua è una situazione diversa. Ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore nella sua carriera, discorso che non vale per Pierotti. Con la situazione giusta per tutti, Krstovic può partire, altrimenti saremo felici di trattenerlo”.

Foto: Instagram Lecce

