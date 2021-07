Sottil: “Sono cresciuto tanto, ora gioco spensierato. Entusiasta di lavorare con Italiano”

Sul nuovo ruolo: “L’anno al Cagliari mi è servito tantissimo, ho avuto un allenatore che punta sui giovani come Di Francesco, poi ho avuto un infortunio che mi ha impedito di dare mano. Però è un’esperienza che mi è stata molto utile. Quando vado in campo mi diverto e sono spensierato, non mi faccio tanti problemi quando sono in campo. Adesso proseguiamo a lavorare, il mister ha portato cose nuove, nuove modalità di gioco e pensieri diversi, in passato ci sono mancati certi concetti e siamo entusiasti di lavorare con mister Italiano”.