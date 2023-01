Sottil: “Partita giocata a viso aperto, non posso recriminare niente ai ragazzi”. E su Deulofeu…

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha così parlato dopo la sconfitta di misura contro la Juventus: “E’ stata una partita giocata a viso aperto. E’ stata una bella partita, equilibrata dove noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Abbiamo tenuto il campo, siamo stati alti e aggressivi. Poi di fronte avevamo una squadra come la Juventus ma i ragazzi sono stati bravi. Hanno avuto coraggio e sono stati aggressivi. Nel secondo tempo la Juventus ha alzato il ritmo ma noi abbiamo retto bene. Chi è entrato si è fatto trovare pronto, ci siamo rialzati e siamo andati dentro l’area. L’unica cosa è che sullo 0-0 dovevamo essere più decisi. Poi è arrivato il gol ma la sensazione dalla panchina è che la squadra era in partita. Poi abbiamo preso il gol dove non siamo stati attenti ma io non posso recriminare nulla ai ragazzi”.

Poi ha proseguito: “Questo blocco basso che facevano serrato è difficile passare. Quindi più cross dentro, aggredire con il quinto opposto e fare più tiri da fuori. Questo secondo me è mancato. L’ho detto all’intervallo. La Juve nei primi 20 minuti della ripresa ha cercato di alzare il ritmo poi noi ci siamo rialzati, abbiamo avuto occasioni e poi questo gol finale ha rovinato una partita all’altezza della situazione”.

Infine, sulle condizioni di Gerard Deulofeu: “Credo che a metà settimana si potrà mettere insieme al gruppo. Deve fare l’ultimi step per entrare definitivamente in squadra”.



Foto: sito ufficiale Udinese