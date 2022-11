Sottil: “Nessuno è contento quando non vince, ma le prestazioni ci sono”

Intervenuto ai microfoni ufficiali dell’Udinese, Andrea Sottil ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Lecce, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A. “C’è stata molta compattezza e senso di appartenenza in questi giorni. L’abbiamo avvertita tutti. Ci teniamo tantissimo a fare un’altra grande prestazione e puntare ad un risultato importante. Abbiamo voglia di chiudere alla grande queste tre partite, a cominciare da domani”. Poi il tecnico dei bianconeri è tornato sul pareggio maturato in casa della Cremonese: “Dopo Cremona ci siamo confrontati come al solito. Nessuno è contento quando non si vince, fa parte del gioco del calcio. Nello spogliatoio però c’è serenità. L’autostima è alta, quando c’è la prestazione io sono sempre contento. L’obbligo di tutti noi, a cominciare da me, è quella di migliorare in ogni gara la prestazione di gioco, entrare in campo lucidi ed affamati, come siamo sempre”.

Foto: Serie A Instagram