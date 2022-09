Sottil: “Mi aspettavo un Sassuolo pericoloso, invece lo siamo stati noi”

Intervenuto in conferenza stampa, Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha commentato così la vittoria della propria squadra contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni: “Ho visto il Sassuolo che aspettava noi e noi che iniziavamo l’azione, mi aspettavo un Sassuolo aggressivo e invece lo siamo stati noi. Non siamo stati così rapidi e precisi nella prima parte. Poi hanno trovato un gol sulla nostra costruzione sbagliata, nell’unica occasione creata perché tiri in porta non ne hanno avuti. Poi noi siamo venuti fuori bene, i ragazzi sono stati lucidi, non è scontato che vinca chi è in superiorità”.

Alla domanda sul perché Beto non abbia ancora giocato 90 minuti, il tecnico ha risposto: “Beto bisogna gestirlo, è stato fuori 4 mesi. Ha grandi accelerazioni e stiamo attenti nel gestirlo, ha fatto una settimana particolare, sta prendendo la condizione top allenandosi e giocando. Questo è un lavoro centellinato che stiamo facendo con lo staff medico di gestire anche i minuti della partita, arriverà a fare tutta la partita.

Foto: Sito ufficiale Udinese