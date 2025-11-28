Sottil mastica amaro: “Poco da commentare, abbiamo giocato a una sola porta. Serata storta”

28/11/2025 | 23:43:33

Il tecnico del Modena, Andrea Sottil, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Cesena.

Queste le sue parole: “Lo avevo già capito, ma oggi ho avuto l’ennesima conferma che questo Modena è davvero forte, è una sconfitta in cui c’è davvero poco da commentare, abbiamo giocato in una porta sola. È stata una bella partita, purtroppo vinta da loro su una nostra defezione. Adesso avremo due giorni di riposo che ci serviranno per sbollire un po’, poi ce ne saranno otto per preparare la gara con il Catanzaro”.

Foto: Instagram Salernitana