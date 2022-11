Sottil: “La squadra sta giocando bene, ci manca solo continuità”

Sottil, allenatore dell’Udinese ha parlato così ai microfoni del sito ufficiale del club: ” Io vedo una squadra presente, che crea e che gioca. Diamo continuità di risultato e muoviamo sempre la classifica. In questo momento ci stanno mancando solo le vittorie. E’ stato un incontro teso, abbiamo mancato di lucidità in certi momenti. Abbiamo creato tante occasioni ed ai ragazzi faccio solo complimenti, perché hanno dato tutto. Beto-Success-Deulofeu? Una soluzione in determinate partite. Sono tre punte importanti, hanno fatto un’azione bellissima nel gol e potevano anche segnare il 2-1.”

Foto: Twitter Udinese