Sottil il predestinato e quell’inutile rincorsa del Pescara

Riccardo Sottil, semplicemente un predestinato. Classe 1999, tecnica e personalità superiori alla media, un bagaglio già importante e che con il tempo non potrà che migliorare. Esterno offensivo che sgomma e colpisce, alle spalle una stagione importante e di crescita con il Pescara, prima che… Già, il Pescara ha fatto di tutto per strappare un nuovo prestito alla Fiorentina, era la priorità assoluta e il club abruzzese si è sbattuto per almeno un mese. Ma poi ha capito che sarebbe stata una partita persa perché la Viola non soltanto ha confermato Sottil, ma ci punta e presto lo blinderà. L’Under 21 non ha fatto altro che fornire ulteriori indizi, Sottil è in piena rincorsa per la definitiva consacrazione.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina