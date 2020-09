Sottil: “Ho accettato subito il Cagliari, con Di Francesco posso esaltare le mie qualità”

Riccardo Sottil, impegnato nel ritiro dell’Under 21 dell’Italia ha parlato alle colonne de Il Corriere dello Sport in vista del suo imminente passaggio al Cagliari come vi avevamo anticipato a fine agosto. Queste le parole del calciatore della Fiorentina: “Cagliari? Fiorentina e Cagliari sono allo scambio di documenti, manca solo l’ufficialità. Appena mi hanno proposto di andare in Sardegna non ci ho pensato un attimo. E’ una piazza sana dove c’è un bravo presidente come Giulini e Di Francesco, un allenatore che ha sempre valorizzato i giovani. Con lui posso esaltare le mie qualità nel 4-3-3 da esterno d’attacco. Maggiore esperienza? Sono un classe 1999 e ancora non posso dare consigli ai compagni. Poi è normale che la Serie A ti migliora sotto tanti aspetti, ma non mi sento arrivato. Italia? Sento di rappresentare una nazione intera, è un onore immenso. Ogni volta il cuore mi batte forte. La Svezia è un’ottima squadra, ma noi la stiamo studiando bene. Vogliamo conquistare il prima possibile la qualificazione. Ribery? Con Franck c’è un ottimo rapporto, cerco di guardarlo e di rubare con gli occhi.”

Foto: twitter Fiorentina