Sottil: “Felice per il rinnovo, avverto la fiducia. Futuro in prestito? Voglio giocare”

Riccardo Sottil, esterno fresco di rinnovo con la Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa: “Ringrazio tutta la Fiorentina per il rinnovo. Una dimostrazione che la società crede in me. E’ uno stimolo ulteriore per continuare a crescere. Futuro? Ho voglia di affermarmi a Firenze. La Fiorentina mi ha lanciato nel mondo del calcio e voglio affermarmi qui. Poi si vedrà. Un ragazzo come me è normale che vuole giocare. La mia volontà è comunque quella di rimanere in viola. Il 3-5-2 mi penalizza? Nasco come esterno offensivo nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. Poi il tecnico decide come si gioca ed è giusto mettersi a disposizione. Ho giocato anche il quinto a centrocampo e l’ho dimostrato anche con Montella. Posso anche giocare come uno delle due punte. Ho sempre sentito la stima di tutto l’ambiente e la volontà di entrambe le parti è sempre sta quella di andare avanti insieme. A Firenze ne sono passati tanti di grandi giocatori. Ho però grande affinità con Chiesa, con il quale ho un rapporto da tanti anni. Parliamo e ci confrontiamo sia dentro che fuori dal campo”.

Foto: Fiorentina sito ufficiale