Sottil: “Con l’Atalanta gara bella e aperta come all’andata. Pereyra è recuperato”

Sulla partita: “Non puoi andare a Bergamo e guardare l’Atalanta giocare. A tutte le squadre del mondo capitano periodi con crisi di risultati, è normale. Gasperini secondo me è tra i più bravi allenatori a livello europeo e saranno sicuramente arrabbiati per le ultime gare giocate. Quindi, come ho detto prima, dobbiamo andare a Bergamo per giocare la nostra partita, altrimenti molto probabilmente non si farà risultato. Domani si va quindi con grande impeto e sana spregiudicatezza, rispettando gli avversari”.