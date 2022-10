Sottil: “C’è rammarico, eliminati per un blackout di 2 minuti. Ma la strada è giusta”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Andrea Sottil ha commentato così commentato il ko per 3-2 contro il Monza che è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia alla sua squadra: “Ci tenevamo molto a passare il turno, siamo dispiaciuti per aver perso davanti al nostro pubblico e per essere usciti dalla Coppa Italia. E’ un risultato che va comunque accettato anche perché la squadra dal punto di vista dell’impegno e della determinazione la squadra ha fatto bene. Dopo un primo tempo in parte sbagliato siamo stati bravi a riprenderla, poi un black out di 2 minuti ci ha ributtato sotto e non siamo riusciti ad andare ai supplementari. A livello di reparto qualcosa non ha funzionato sui due gol del Monza, forse dovevamo temporeggiare maggiormente soprattutto sul 2-2. Ora però bisogna reagire, questa squadra sta facendo cose ottime e la strada da tenere è quella avuta fino ad ora. Peccato, c’è rammarico perché dovevamo essere più attenti sui due gol subiti nel secondo tempo”.

Foto: Serie A Instagram