Sottil al Milan: incontro proficuo e affare in chiusura

Riccardo Sottil in chiusura al Milan. Come vi abbiamo raccontato pochi minuti fa, il club rossonero sta lavorando su quest’ultimo colpo di mercato sulla fascia offensiva. L’incontro è stato proficuo, operazione in prestito. Ultimi dettagli prima del deposito.

Foto: Instagram Fiorentina