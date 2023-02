Sottil: “Abbiamo preso un gol evitabile. Gli episodi ci stanno girando contro”

Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha commentato la sconfitta in casa del Torino.

Queste le sue parole: “Sapevamo che venivamo a giocarci una partita tosta, ma il primo tempo è stato abbastanza equilibrato. Nel secondo tempo sul gol non abbiamo messo pressione sul cross di Aina e non puoi prendere un gol del genere. La squadra ha reagito e ha dato tutto, chi è entrato ha cercato di dare una svolta e non ci siamo riusciti. Ne prendiamo atto, complimenti al Torino e andiamo avanti”.

Come vede il momento della squadra? “Gli episodi ci stanno penalizzando. Con il Bologna ci annullano un gol per un millimetro, oggi ci fanno un gol non in fuorigioco per un millimetro. Il Torino è un avversario tosto e, sul gol, dovevamo stare più attenti. Peccato, perché in partite così equilibrate un episodio porta gli avversari avanti e diventa più complicato. Quando non vinci c’è sempre qualcosa di sbagliato che dobbiamo migliorare”.

Durante la gara ha detto spesso che serve coraggio. “Per stare in certe posizioni di classifica bisogna avere coraggio, che questa squadra spesso ha mostrato. Bisogna essere più presenti in certi momenti, perché la squadra ha qualità ed esperienza e deve metterle in campo in ogni situazione”.

Come ha visto Thauvin? “Ha dato tutto quello che aveva, creando scompiglio. Ha combattuto fino in fondo con i suoi compagni, poi lavoreremo per portarlo ad una buona condizione. Come giocatore è duttile e in panchina non avevo una punta di ruolo. Sotto 1-0, ho preferito mantenere due punte e lui dietro”.

Foto: sito Udinese