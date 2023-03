Sottil: “Abbiamo meritato questo pareggio. Non prendere gol a Bergamo risultato importante”

Dopo il pareggio in casa dell’Atalanta, il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN: “Venire a giocare a Bergamo è sempre una partita difficile. L’Atalanta è forte, gioca un calcio bellissimo e veloce con giocatori di grande qualità. La squadra ha meritato questo pareggio. Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni importanti per andare avanti e ci siamo difesi con ordine. L’Atalanta ha una forza in chi subentra che ti mette in difficoltà. Della squadra mi è piaciuta la voglia di non prendere gol. Per l’Udinese non prendere gol a Bergamo è un risultato importante. Questa è l’Udinese che mi piace. I ragazzi lo sanno. Con i ragazzi ci siamo confrontati valutando gli episodi che non ci hanno consentito di vincere. Oggi ho visto quella voglia, su ogni pallone c’era la fame che piace al sottoscritto e ai ragazzi perché è il noi che conta. Ragioniamo sempre come squadra”.

Poi prosegue parlando delle esclusioni: “Faccio delle considerazioni in base a dove andiamo a giocare. Pereyra sono due settimane che combatte contro fastidì muscolari, ho preferito risparmiarlo all’inizio per tenerlo fresco sul finale di partita. Mi aspettavo andasse così perchè lui ha il colpo e personalità. Thauvin sta conquistando la forma migliore e la scelta di Samardzic era per avere un centrocampo più robusto ed esperto. Sta lavorando benissimo. Le sue settimane sono sempre in crescendo. Non è solo una questione di numeri, di GPS, deve ritrovare l’agonismo della Serie A. E’ un giocatore che ha giocato da protagonista in Francia, è chiaro che due anni in Messico è chiaro che a livello di intensità sia un campionato diverso rispetto al nostro. Deve trovare il ritmo ma sono sicuro che lo ritroverà e sono convinto che ci darà una mano”.