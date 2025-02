Sospiro di sollievo per Vieira: il Genoa ritrova certezze

Lunedì 17 febbraio, alle ore 20:45, a scendere in campo saranno Genoa e Venezia nel match valido per il 25° turno di Serie A. Una gara molto importante, soprattutto in termini di classifica. I padroni di casa, infatti, vogliono vincere per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione che, almeno per il momento, è a 7 punti di distanza. Diversa, invece, è la situazione dei lagunari che vogliono portare a casa i tre punti per accorciare sul 18° posto, attualmente occupato dal Parma. Nonostante il Grifone si trovi a 11 punti di vantaggio rispetto al club veneto, si tratta di una sfida molto importante per il cammino di due squadre che hanno lo stesso obiettivo: centrare la salvezza.

Vieira, inoltre, può tirare un grande sospiro di sollievo in vista della partita. Il tecnico del Genoa avrà a piena disposizione Cornet, Bani e Messias che sembrerebbero aver smaltito definitivamente i problemi fisici avuti nelle scorse settimane. I tre calciatori, infatti, si candidano per un posto nell’11 titolare di lunedì. Per Malinovskyi, invece, ancora ci vorrà tempo.

FOTO: Instagram Vieira