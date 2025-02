Sospiro di sollievo per Nicola: torna a disposizione Gaetano

Domenica, alle ore 20:45, andrà in scena il match, valido per il 26° turno di Serie A, tra Cagliari e Juventus. Una gara molto importante per entrambe le compagini, con il club sardo che si sta preparando al meglio. I rossoblù, inoltre, potranno tornare a contare su Gaetano. A comunicarlo, tramite una nota ufficiale, è stata la società: “Nuova seduta al CRAI Sport Center per i rossoblù di mister Davide Nicola, prosegue senza soste la marcia verso la gara contro la Juventus. La seduta odierna è cominciata con dei lavori di attivazione tecnica, a seguire prove tattiche svolte in funzione del match di domenica sera; a chiudere la sessione di lavoro una partita giocata su campo ridotto. Si è allenato regolarmente con la squadra Gianluca Gaetano”.

FOTO: Instagram Gaetano