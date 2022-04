Sospiro di sollievo per Mancini: escluse lesioni al ginocchio

Buone notizie per la Roma. Gli esami ai quali è stato sottoposto Gianluca Mancini, a seguito del problema fisico avvertito ieri sera in Norvegia, non hanno evidenziato lesioni. Tira un sospiro di sollievo Mourinho,che temeva di dover fare a meno del giocatore per il resto della stagione. Mancini comincerà da domani a lavorare per tornare quanto prima e rimettersi a disposizione già dalla gara di ritorno contro il Bodo.

FOTO: Twitter Uefa