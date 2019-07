Sorteggio tabellone Coppa Italia: derby di Milano e Roma soltanto in finale

I derby di Milano e Roma potranno esserci soltanto in finale. E’ questo il responso del sorteggio del tabellone di Coppa Italia avvenuto quest’oggi. Per la prima possibile stracittadina, bisognerà osservare il cammino di Torino e Juventus che potrebbero affrontarsi in semifinale. E ai quarti, il prossimo 29 gennaio, probabili big match tra le otto teste di serie Roma-Juventus, Milan-Torino, Napoli-Lazio e Atalanta-Inter

Foto: Twitter Lazio