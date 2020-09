Tra il Milan e l’ingresso in Europa League – oltre al Bodo/Glimt – ci sarà la sfida tra la vincente di Besiktas-Rio Ave. C’è stato a Nyon il sorteggio per i preliminari di Europa League, i rossoneri giovedì affronteranno a San Siro il Bodo/Glimt, in caso di vittoria – gara secca – la squadra di Pioli incontrerà, il primo ottobre, in trasferta e sempre in gara unica la vincente tra i turchi del Besiktas e portghesi del Rio Ave.

Foto: Twitter Milan