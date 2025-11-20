Sorteggio playoff Mondiali: l’Italia affronterà in semifinale l’Irlanda del Nord
20/11/2025 | 13:41:45
Si sono svolti oggi, a partire dalle 13, a Zurigo, i sorteggi per i playoff dei Mondiali. Le Nazionali in prima fascia affronteranno in semifinale quelle della quarta, mentre quelle in seconda fascia sfideranno quelle della terza, dando origine a un totale di quattro tabelloni separati. L’Italia, inserita in prima fascia, affronterà in semifinale l’Irlanda del Nord; in caso di vittoria, incontrerebbe in finale una tra Galles e Bosnia-Erzegovina.
Foto: Instagram World Cup