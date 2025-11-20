Sorteggio playoff Mondiali: i possibili avversari dell’Italia e i precedenti

20/11/2025 | 12:04:50

Oggi alle 13 si terranno i sorteggi dei playoff per il Mondiale 2026. Le squadre sono divise in quattro fasce: l’Italia si trova nella prima e potrà essere sorteggiata solo con una delle quattro squadre della quarta fascia. Tra queste ci sono anche due formazioni che rievocano brutti ricordi nella mente degli azzurri: Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord.

I precedenti con la Romania:

Gli azzurri e la Nazionale allenata dal ct Lucescu non si affrontano dall’amichevole del 2015. Sono 17 gli incontri tra le due squadre: 10 vittorie azzurre, 5 pareggi e 2 successi rumeni. Il dato casalingo è promettente per l’Italia: gli azzurri, in casa, non hanno mai perso contro la Romania.

I precedenti con la Svezia:

La Nazionale allenata da Potter rappresenta probabilmente l’avversario più ostico che l’Italia potrebbe incontrare, oltre a essere una delle selezioni che rievoca i ricordi peggiori per gli azzurri. Sono 25 gli incontri complessivi: 11 vittorie italiane, 7 pareggi e 7 vittorie svedesi.

I precedenti con l’Irlanda del Nord:

Contro la Nazionale allenata da Michael O’Neill i precedenti sono 11: 7 vittorie azzurre, 3 pareggi e 1 vittoria irlandese.

I precedenti con la Macedonia del Nord:

La Nazionale del ct Milevski è la seconda, e più recente, formazione a rievocare brutti ricordi, avendo infranto i sogni di qualificazione al Mondiale 2022. Le due squadre si sono affrontate 5 volte: 2 vittorie azzurre, 2 pareggi e 1 vittoria macedone.

Foto: Instagram Azzurri