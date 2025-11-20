Sorteggio playoff Mondiali: azzurri in casa con l’Irlanda del Nord, possibile finale in Galles o Bosnia
20/11/2025 | 14:00:03
Si sono svolti oggi, a partire dalle 13, a Zurigo, i sorteggi dei playoff per i Mondiali. La Nazionale italiana affronterà in semifinale, il 26 marzo, l’Irlanda del Nord in casa; qualora gli azzurri dovessero superare il turno, la finale si disputerebbe in trasferta, in Galles oppure in Bosnia-Erzegovina a seconda di chi ne uscirà vincente nella sfida tra le due.
Foto: Instagram World Cup