Sorteggio Playoff Mondiali 2026, orario, possibili avversarie e tutte le informazioni utili

19/11/2025 | 23:55:58

Domani avranno luogo i sorteggi dei playoff per i Mondiali 2026 che vedranno protagonista anche l’Italia di Gattuso. Il sorteggio, in programma alle 13, a Zurigo, designerà le squadre che si affronteranno in semifinali e finali ‘playoff’ che si giocheranno a marzo 2026, per stabilire le ultime quattro formazioni che accederanno alla fase finale del Mondiale 2026.

L’Italia, seconda classificata nel Gruppo I, sarà testa di serie grazie al ranking Fifa e quindi disputerà in casa la semifinale contro una squadra di quarta fascia, quindi una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia. In caso di accesso alla finale playoff, l’Italia troverebbe una nazionale inserita in seconda o terza fascia in base al ranking Fifa, che scoprirebbe mediante un nuovo sorteggio.

PRIMA FASCIA: ITALIA, Danimarca, Turchia, Ucraina;

SECONDA FASCIA: Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia;

TERZA FASCIA: Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo;

QUARTA FASCIA: Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord

Le semifinali si disputeranno giovedì 26 marzo 2026

Le finali sono in programma martedì 31 marzo 2026

foto logo coppa del mondo