Sorteggio Nations League: l’Italia nel gruppo con Francia, Belgio e Turchia
12/02/2026 | 18:54:03
Alle 18 il sorteggio di UEFA Nations League, la Nazionale italiana di Gennaro Gattuso parteciperà alla competizione nella Lega A.
Queste le fasce della Lega A:
Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania
Fascia 2: Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia
Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia
Fascia 4: Galles, Cechia, Grecia, Turchia.
Qui il sorteggio della Lega A della Nations League:
Gruppo A1: FRANCIA, ITALIA, BELGIO, TURCHIA.
Gruppo A2: GERMANIA, OLANDA, SERBIA, GRECIA.
Gruppo A3: SPAGNA, CROAZIA, INGHILTERRA, CECHIA.
Gruppo A4: PORTOGALLO, DANIMARCA, NORVEGIA, GALLES.
Foto: Uefa Nations League Logo