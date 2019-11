Sorteggi Euro2020: Italia, pericolo Portogallo e Francia

La Nazionale di Roberto Mancini sarà teste di serie nel prossimo europeo ma c’è un doppio pericolo che potrà influire sul cammino dell’Italia. Nel gruppo C, Germania e Olanda sono già qualificate e stasera affronteranno rispettivamente Irlanda del Nord e Estonia. Entrambe possono ambire a chiudere il raggruppamento al primo posto. Gli olandesi hanno segnato un gol in più dei tedeschi e quest’ultimi per non farsi raggiungere devono ottenere per forza i 3 punti. In questo caso, sarebbero anche testa di serie andando a scalzare dalla prima urna la Francia di Didier Deschamps. Al contrario, se a chiudere in testa fosse l’Olanda, ai campioni del mondo in carica resterebbe un margine di sicurezza grazie alla differenza reti. La nazionale di Ronald Koeman dovrebbe vincere con almeno 4 gol di scarto per scavalcare la nazionale transalpina.

URNA 1: Italia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Ucraina, Francia*

URNA 2: Germania*, Croazia, Polonia, Svizzera, Portogallo, Turchia

URNA 3: Danimarca, Olanda*, Austria, Russia, Svezia, Rep.Ceca

URNA 4: Finlandia, più le vincitrici degli spareggi

*nazionali non ancora sicure dell’urna

Foto: Profilo Twitter ufficiale Euro 2020