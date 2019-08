Sorteggi Champions League: ecco il quadro completo con tutti i gironi

Alle 18, al Grimaldi Forum di Monte Carlo, sede Uefa del Principato di Monaco, è andato in scena il sorteggio della fase a gironi della Uefa Champions League 2019/20. Il cammino partirà dalla tradizionale fase a gironi e porterà alla finale del 30 maggio 2020 allo stadio Ataturk di Istanbul.

Ecco il quadro completo:

Girone A: PSG, Real Madrid, Club Bruges,Galatasaray

Girone B: Bayern Monaco, Tottenham, Olympiacos, Stella Rossa

Girone C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, ATALANTA

Girone D: JUVENTUS, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca

Girone E: Liverpool, NAPOLI, Salisburgo, Genk

Girone F: Barcellona, Borussia Dortmund, INTER, Slavia Praga

Girone G: Zenit San Pietroburgo, Benfica, Lione, Lipsia

Girone H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

