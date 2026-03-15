Sorriso Bologna con Dallinga. Il Pisa (a lungo in 10) smonta il Cagliari: Moreo su rigore e doppio Caracciolo (3-1)

15/03/2026 | 17:01:22

Terminate le partite di Serie A delle 15.

Il Pisa ha trionfato nel match contro il Cagliari. I padroni di casa non hanno atteso molto per sbloccare la partita: al 7′ è stato assegnato un calcio di rigore per i nerazzurri a causa di un fallo in area di Sulemana. A trasformarlo ci ha pensato Moreo al 9′. Al 37′ del primo tempo i padroni di casa si sono ritrovati in inferiorità numerica per l’espulsione di Durosinmi: rosso diretto per lui per condotta violenta nei confronti di Mina.

Nel secondo tempo, nonostante lo svantaggio numerico, i padroni di casa sono riusciti ad aumentare il vantaggio sugli avversari grazie alla doppietta di Caracciolo, arrivata con due gol segnati al 52′ e al 54′. Al 67′ gli ospiti, approfittando della superiorità numerica, hanno accorciato le distanze con Pavoletti. All’81’ le squadre tornano in parità numerica: Obert viene espulso per doppia ammonizione e il match si chiude così sul 3-1.

È terminato con un successo felsineo il derby tra Sassuolo e Bologna. Nel primo tempo gli ospiti si sono subito dimostrati pericolosi, trovando presto il vantaggio: al 6′ hanno infatti segnato con Dallinga. Nonostante i ritmi alti della partita, entrambe le squadre hanno poi faticato a trovare la via del gol per il resto dell’incontro, permettendo così ai felsinei di portare a casa il match con il punteggio di 1-0.

Foto: sito Serie A