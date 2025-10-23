Sorrisi per Bologna e Fiorentina. Successi esterni a Bucarest e Vienna per le due italiane

23/10/2025 | 20:40:59

Concluse le gare delle italiane in Europa e Conference League del pomeriggio. Doppia vittoria esterna pesante per Bologna e Fiorentina. La compagine emiliana vince 2-1 in casa della Steaua Bucarest. Al 9′ sbloccano la gara gli ospiti. Freuler recupera un pallone in zona offensiva e verticalizza per Dallinga, il quale è molto bravo a servire con il sinistro Odgaard, che da pochi passi non può sbagliare. Quella di Bucarest è la serata di Dallinga, che al 12′ raddoppia ribadendo in rete da posizione defilata con il mancino un tiro deviato di Lykogiannis da fuori area. Nella ripresa, al 54′ lo Steaua riapre la gara con Daniel Birligea. I rumeni approfittano del calo del Bologna, che anche nel secondo tempo sembra essere sottotono e sfruttano al meglio un errore di Vitik, che rinvia male di testa e mette sul destro dell’attaccante il pallone del 2-1, che il centravanti appena entrato non sbaglia e trasforma in gol. Finale in sofferenza per la squadra di Italiano (assente per problemi di salute). Ma arriva un meritato successo.

La Fiorentina vince 3-0 in casa del Rapid Vienna. I viola sprecano molto, ma vincono comunque in maniera comoda. La prima rete arriva dopo 5 minuti e vede Cher Ndour scaltro e rapido nel fiondarsi sulla respinta corta del portiere Hedl a seguito del tiro di Dzeko. Raddoppia dopo tre minuti della ripresa la Fiorentina, con Dzeko che devia in porta l’ottimo suggerimento di Fortini e porta i viola in vantaggio per 2-0 contro il Rapid Vienna. Seconda rete nella competizione per Dzeko. All’88’ arriva il 3-0 di Gudmundsson che chiude la gara e consegna i 3 punti ai viola. Successo fondamentale per la Fiorentina che in Conference League ha un percorso netto di vittorie. Ora i viola devono sbloccarsi in campionato.

Foto: Instagram Dallinga