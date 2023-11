Sorride l’Inter: il CdA approva la prima trimestrale con l’incremento dei ricavi

Steven Zhang prolunga il contratto di Giuseppe Marotta fino al 2027 durante il CdA, con l’annuncio fatto durante una videoconferenza dalla Cina. Come riporta Gazzetta.it, la trimestrale della stagione 2023-24 evidenzia risultati positivi, con un fatturato del gruppo che raggiunge i 166 milioni di euro, in crescita del 36% rispetto al periodo equivalente nel 2022-23. Plusvalenze da cessioni importanti, come quelle di Onana e Brozovic, contribuiscono all’incremento dei ricavi, insieme a diritti televisivi, incassi delle partite e settore ‘licensing & retail’.

L’Inter, attualmente in testa alla classifica, sorride anche dal punto di vista finanziario con il prolungamento di Marotta e risultati trimestrali positivi.

Foto: Instagram Zhang