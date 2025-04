Sorrento-Avellino, non si cambia sede, si gioca a Potenza. Domani si saprà il numero di spettatori

L’Avellino è vicino alla Serie B, basta un successo in casa del Sorrento, sabato, per festeggiare in casa irpina. Un giorno di festa che i tifosi stanno già preparando, ma non senza problemi, legati all’impianto dove gioca la compagine costiera. Come noto, i rossoneri disputano le gare casalinghe al ‘Viviani’ di Potenza, ma proprio nella città lucana è già scoppiata la contestazione, con striscioni in vari punti della città che recitavano “A Potenza non si festeggia”. Il tutto per vari tafferugli scattati nella gara di andata tra i lucani e gli irpini, tanto che poche settimane fa, al Partenio, al ritorno, la trasferta fu vietata ai potentini.

Aria quindi tesa, che potrebbe portare a problemi di ordine pubblico, ma è impensabile giocare il match senza la tifoseria irpina. Ecco quindi che ieri si sono fatte vive le ipotesi di giocare la gara o a Campobasso o a Frosinone, con la massima disponibilità della società ciociara e l’apertura del Viminale, ma ecco oggi la doccia fredda: Sorrento-Avellino si giocherà a Potenza, come dettato dalla linea della Lega Pro. Rimane quindi il problema del numero di tagliandi che verranno messi a disposizione dei tifosi irpini, un numero già inferiore alla richiesta, solo 700. A ogni modo, domani è previsto il Gos a Potenza, che chiuderà il cerchio sulla vicenda destinata comunque a lasciare il segno. E non è escluso che si possa anche decidere per la trasferta vietata. Ad ogni modo, la Curva avellinese sta già facendo sapere che molto probabilmente non parteciperà alla trasferta. Foto: logo Serie C