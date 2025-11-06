Sorrento-Audace Cerignola, trasferta vietata ai residenti nella provincia di Foggia

06/11/2025 | 12:40:11

È stata vietata la trasferta ai tifosi ospiti residenti nelle provincia di Foggia per la partita tra Sorrento e Audace Cerignola.

Il Prefetto della provincia di Potenza ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti, la decisione è legata alle condizioni in cui versa attualmente il Sorrento, il club non può infatti disputare da due anni le proprie gare casalinghe nel proprio impianto, giudicato inagibile e non conforme alle normative, obbligando la squadra a giocare a Potenza.

Questo il comunicato dell’Audace Cerignola:

“Per la gara Sorrento – Audace Cerignola, in programma domenica 9 novembre alle ore 17.30 a Potenza, il Prefetto della Provincia di Potenza ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia”.

Foto: logo Serie C