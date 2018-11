Sorrentino: “Ventura? Ha dato fastidio anche a me. Salvezza? Ci attrezziamo per i miracoli e con il Napoli…”

Stefano Sorrentino, portiere e leader del Chievo Verona, ha rilasciato un’intervista sulle pagine del Corriere dello Sport toccando anche l’argomento Gian Piero Ventura: “Di problematico c’è stato solo l’addio col mister, ha dato fastidio anche a me. Lui è arrivato molto carico, quando se n’è andato ha detto che non stava bene con sé stesso. Lui insegna calcio, ma aveva idee opposte alle nostre, non c’era nemmeno il tempo di capirci a vicenda visto che è subentrato. Ma ora è tutto parte del passato. Il Napoli? Ogni partita nasconde un’impresa possibile, noi ci proviamo. La nostra peculiarità è far giocare male gli altri, vediamo cosa succederà. Salvezza? Ci stiamo attrezzando per i miracoli, prima della sosta abbiamo dimostrato di essere vivi, ci sono i segnali per continuare a esserlo”.

Foto: sito ufficiale Chievo