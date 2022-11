Sorpresa Lecce (2-1), l’Atalanta perde ancora. Parità tra Sassuolo e Roma, ad Abraham risponde Pinamonti

Sono appena terminate le sfide delle 18.30 della quattordicesima giornata di Serie A. Partiamo dalla sorpresa del Via del Mare: il Lecce batte l’Atalanta 2-1. Succede tutto nel primo tempo, apre al 28′ la rete su calcio d’angolo di Baschirotto. Dopo appena 2′, arriva anche il raddoppio dei padroni di casa grazie a di Di Francesco. Al 39′ arriva la risposta dei bergamaschi con la rete di Duvan Zapata. Nel secondo tempo la gara non cala di ritmo con entrambe le squadre a caccia del gol, ma il risultato rimane sul 2-1. Per gli uomini di Gasperini si tratta della seconda sconfitta consecutiva (la terza nelle ultime quattro), mentre per il Lecce arriva la prima vittoria casalinga. Al Mapei Stadium la partita, invece, si accende sul finale. Dopo un primo tempo fermo sullo 0-0, all’80’ la sblocca il subentrato Tammy Abraham che torna al gol dopo due mesi di astinenza. Un vantaggio che durerà poco. Infatti, all’84’ arriva il pareggio firmato da Andrea Pinamonti. Occasione sprecata per gli uomini di Mourinho che non riescono ad approfittare della sconfitta per l’Atalanta.

Foto: Instagram Lecce