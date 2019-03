Sorpresa a Cuneo nel recupero del girone A di serie C. La squadra piemontese ha battuto l’Entella per 2-0 e con questa vittoria ha superato la Lucchese posizionandosi al terzultimo posto. Decisivi i gol di Said ed Emmausso, una frenata imprevista per la capolista e una giornata storta non messa in preventivo.