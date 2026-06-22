Sorpresa Capo Verde, 2-2 con l’Uruguay. L’Egitto vince in rimonta con la Nuova Zelanda

22/06/2026 | 09:48:18

Altra notte si risultati incredibile al Mondiale. Capo Verde continua a confermarsi la sorpresa assoluta della competizione, strappando un punto all’Uruguay. L’undici di Bielsa in poco rimonta con Araujo e Canobbio il gol di Pina, ma all’ora di gioco Varela trova il 2-2 e regala un punto a testa. Adesso nel girone H l’ultima giornata ha il sapore di resa dei conti. Nell’altro match l’Egitto va sotto, con il gol di Surman che vale il vantaggio per la Nuova Zelanda. I nordafricani non ci stanno e con Zico, Salah e Trezeguet firmano la rimonta. Anche il destino del girone G si scriverà nei 90’ finali.

Foto: Facebook Fifa