Sorpresa a Lecce: Mancosu risponde a Bastoni, è 1-1. I risultati delle gare delle 15

Un pomeriggio di Serie A senza vittorie, ma ricchissimo di emozioni. La copertina è tutta per il Lecce di Fabio Liverani, che al Via del Mare frena la corsa scudetto dell’Inter. Finisce 1-1, in un match ben giocato dai giallorossi che vanno sotto con il gol di Bastoni, ma poi riprendono il risultato grazie alla rete di Mancosu. In zona salvezza da segnalare il pareggio del Rigamonti tra Brescia e Cagliari per 2-2. Due doppiette, Torregrossa da una parte, Joao Pedro dall’altra. All’Hellas Verona, infine, non basta il gol del neo acquisto Borini per avere la meglio sul Bologna: al Renato Dall’Ara è 1-1.

Sabato 18 gennaio

15:00 Lazio-Sampdoria 5-1 (Caicedo, Immobile 3, Bastos – Linetty)

18:00 Sassuolo-Torino 2-1 (Boga, Berardi – Rincon)

20:45 Napoli-Fiorentina 0-2 (Chiesa, Vlahovic)

Domenica 19 gennaio

12:30 Milan-Udinese 3-2 (Rebic 2, Theo Hernandez, Stryger Larsen, Lasagna)

15:00 Bologna-Verona 1-1 (Bani – Borini)

15:00 Brescia-Cagliari 2-2 (Torregrossa 2 – Joao Pedro 2)

15:00 Lecce-Inter 1-1 (Mancosu – Bastoni)

18:00 Genoa-Roma

20:45 Juventus-Parma

Lunedì 20 gennaio

20:45 Atalanta-Spal

CLASSIFICA: Juventus 48; Inter 47; Lazio* 45; Roma, Atalanta 35; Cagliari 30; Parma, Milan 28; Torino 27; Verona* 26; Napoli, Bologna, Udinese, Fiorentina 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Brescia 15; Genoa 14; Spal 12.