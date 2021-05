Sorprendente ed inaspettata la scelta di Andrea Pirlo di tenere fuori dalla gara decisiva per la corsa Champions Cristiano Ronaldo, il portoghese partirà dalla panchina contro il Bologna: ci saranno Dybala e Morata dal 1′.

La vittoria al Dall’Ara potrebbe non bastare per i bianconeri, servirà un passo falso di Napoli o Milan, rispettivamente contro Verona ed Atalanta.

Foto: Twitter Juventus