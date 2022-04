Sorpasso Inter in vetta. Lazio-Milan adesso è come una finale

Una gara senza storia, sulla falsariga del derby di Coppa Italia di metà settimana. L’Inter c’è ed è su altissimi ritmi, come un rullo compressore che trita qualsiasi cosa si interponga sulla propria strada. Il Milan, che ha già tastato lo status dei cugini, ha visto dal divano la vittoria di ieri sera degli uomini di Inzaghi. Un successo che ha riportato l’Inter in vetta alla classifica e spianato la strada verso lo scudetto. In attesa della gara di mercoledì contro il Bologna che ripareggerà il numero di partite delle due contendenti, questa sera Giroud e soci sono attesi da una vera e propria finale. Contro la Lazio contano solo i 3 punti per continuare a sperare nel sogno tricolore. Ogni altro risultato sarebbe deleterio e avvicinerebbe ancora di più l’Inter al ventesimo scudetto. I rossoneri sicuramente sono consci che questa sera non si può sbagliare. I biancocelesti dal canto loro non sono in vena di regali. Ci sono tutti gli ingredienti per una gara da dentro o fuori.

FOTO: Twitter Inter