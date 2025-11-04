Sorokin (Kairat): “Partita difficile, ci sarà da soffrire”

04/11/2025 | 18:32:51

Il difensore del Kairat Almaty, Egor Sorokin, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter: “Sarà una partita complicata e dovremo dare il massimo. Dobbiamo saper soffrire ed essere in grado di amministrare la partita”.

Cosa si aspetta da difensore? “Abbiamo lo staff che ci dice come comportarci e difenderci. Sono esseri umani come me gli attaccanti dell’Inter. Non sarò solo io a difendere”.

Foto: logo Champions