Sorloth sulla finale di Coppa del Re: “Aspettavamo questo momento da tempo. Oyarzabal? È un giocatore fantastico”

18/04/2026 | 10:55:08

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Alexander Sorloth, ha concesso un’intervista all’Agenzia EFE a poche ore dalla finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad. Queste le sue parole:

“Aspettavamo questo momento da molto tempo, da quando abbiamo vinto la semifinale. Abbiamo disputato alcune partite davvero importanti nel frattempo, e credo che siamo riusciti a rimanere concentrati. Come mi sento a poche ore dalla finale? Sono rilassato in questo momento. Cerco di non pensare troppo alla partita prima che inizi. Di solito ho il mio ritmo. Cerco di non pensarci troppo fino a circa due ore prima, quando inizio a prepararmi. Questo è il mio sistema. Se c’è un favorito? No. Credo che le finali parlino da sole. Sono sempre partite combattute. Le squadre contano poco, perché si tratta di una sola partita. C’è un vincitore e un perdente. Credo che le probabilità siano 50 e 50. Può succedere di tutto. Siamo pronti. Oyarzabal? È un giocatore fantastico. Lo ha dimostrato per molti, molti anni, anche con la nazionale. L’ho visto segnare gol quasi ogni volta. È un giocatore davvero bravo, quindi è uno di quelli che dovremo tenere d’occhio sabato. Ma allo stesso tempo, penso anche che la cosa più importante sia concentrarci su noi stessi”.

Foto: Instagram Atletico Madrid