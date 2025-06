Sorloth-Nusa-Haaland, notte fonda Italia: la Norvegia conduce 3-0 all’intervallo

06/06/2025 | 21:33:51

La Norvegia conduce per 3-0 sull’Italia al termine della prima frazione di gioco a Oslo. La partita si sblocca al 14′ con Alexander Sorloth. Disimpegno sbagliato dell’Italia, Nusa riesce a recuperare il pallone e ad accelerare, trovando un ottimo passaggio filtrante per l’attaccante dell’Atletico Madrid, che a tu per tu con Donnarumma non trema e con il mancino lo trafigge. Il raddoppio arriva anche al 34′ con Antonio Nusa, attaccante del Lipsia bravissimo a seminare il panico nella retroguardia azzurra facendo sedere Rovella e Di Lorenzo prima di scaricare in porta un tiro imprendibile per Donnarumma. Al 42′ arriva anche il tris degli uomini di Solbakken con Haaland che, a tu per tu con Donnarumma, mette a sedere il portiere azzurro e deposita la palla in fondo al sacco.

Foto: Instagram Norvegia