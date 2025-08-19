Sorloth furioso con l’Atletico Madrid: ipotesi addio per 30-35 milioni

19/08/2025 | 22:50:33

Aria tesa tra Sorloth e l’Atletico Madrid. L’attaccante dei Colchoneros sarebbe rimasto molto deluso dai soli otto minuti concessigli nel corso della partita contro l’Espanyol, venendo preferito ai nuovi arrivati Tiago Almada (partito dal primo minuto) e Giacomo Raspadori (entrato in campo al 68′). Per questo motivo pare che addirittura il giocatore abbia chiesto al club madrileno la cessione. Ipotesi addio da non escludere secondo Fichajes.net, il club madrileno ha fissato un prezzo di 30-35 milioni per lasciarlo andar, con Fenerbahce e Besiktas che hanno già preso appunti.

Foto: Instagram Atletico Madrid