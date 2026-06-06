Sorloth, chi è il gigante che piace alla Juventus: nelle ultime tre stagioni una media di 20 gol

06/06/2026 | 19:30:50

La Juventus tiene il mirino puntato su Sorloth, come vi abbiamo raccontato, anche se un possibile sbarco a Torino dipenderà da diversi fattori. L’attaccante dell’Atletico Madrid è sceso in campo praticamente sempre nella Liga 2025/2026, avendo collezionato 35 presenze, per un totale di 1977 minuti. É partito titolare in 20 di queste presenze, su 38 giornate, ed è entrato a gara in corso 15 volte. E per questo i numeri sono ancora più importanti, se si considera che il gigante offensivo, 195 cm per 94 kg, ha messo a segno 13 gol in campionato e altri 6 in Champions League, oltre a uno in Supercoppa, per un totale di 20 gol. Nella stagione precedente sono stati 20 i gol in campionato, mentre l’anno prima, quando vestiva la maglia del Villarreal, 23. Sorloth ha giocato in Liga 171 partite con 72 gol segnati e 11 assist.

Foto: Instagram Atletico Madrid