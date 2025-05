Sorloth: “All’Atletico per tanti anni. Mondiali? Ci proveremo, con l’Italia sfida dura”

01/05/2025 | 12:30:03

Alexander Sorloth, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato a Marca, soffermandosi sulla stagione con i Colchoneros e sulle gare in Nazionale per i Mondiali, dove con la Norvegia sfiderà l’Italia.

Queste le sue parole: “I primi mesi della stagione sono stati difficili perché non segnavo gol, ma da ottobre ho giocato molto bene. Spesso entravo dalla panchina, ma segnavo comunque. Ora sono titolare; ho segnato l’altro giorno. Sono molto contento. Madrid è la mia città preferita in Spagna e sono contento. È un piacere giocare per l’Atlético Madrid”.

“Essere in panchina è la cosa più difficile nel calcio. E segnare gol lo è anche. Sono contento della mia prestazione, ma ogni giocatore vorrebbe essere titolare. Ora ci sono e devo sfruttarlo al meglio”, ha proseguito.

Sul suo futuro: “Vorrei giocare per l’Atlético Madrid molto, molto tempo. Il mio amico Baena come nuovo acquisto per l’Atletico? Voci, voci… sono solo voci. Ho un solo obiettivo al momento, finire il campionato e vincere il Mondiale per Club”.

Obiettivo Mondiali anche con la Norvegia: “Ora abbiamo una grande opportunità. La partita contro l’Italia a giugno è cruciale. Se vinciamo questa partita, avremo grandi possibilità di qualificarci per il Mondiale, ma sarà una gara dura”.

Foto: Instagram Atletico