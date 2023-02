Soriano e Orsolini lanciano il Bologna: battuta la Samp 2-1. Sabiri prima segna, poi sbaglia un rigore importante

La Sampdoria viene sconfitta in casa dal Bologna, in una gara dal finale palpitante e con diverse emozioni. Bologna che sblocca la gara nel primo tempo con Soriano, che al 27′ trova la rete del vantaggio ospite.

La reazione della Sampdoria arriva nella ripresa. Stankovic si gioca la carta Sabiri al 65′ che appena entrato ha sul suo piede grandi responsabilità, con due rigori in pochi minuti.

Al 68′ arriva il gol del pareggio. Al 71′ nuovo rigore, ma stavolta Sabiri sbaglia.

La Sampdoria prova a vincerla, entra Jesé Rodriguez, che fa il suo esordio in Serie A. Ma al 90′, Orsolini trova un gol straordinario di sinistro, che porta di nuovo avanti il Bologna.

Dopo un lunghissimo check del VAR, per un problema tecnico, il gol viene convalidato. Vengono assegnati 5 minuti di recupero, ma il Bologna regge e vince 2-1 in casa della Samp.

Successo prezioso per i felsinei che si portano a 32 punti in zona Europa. La Sampdoria resta penultima a 11 punti.

Foto: twitter Bologna