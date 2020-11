Soriano: “Avevamo solo da perdere stasera, per andare all’Europeo devo continuare a dare il massimo”

Il centrocampista del Bologna Roberto Soriano, ha commentato così ai microfoni di Rai Sport il suo ritorno dopo 4 anni in Nazionale e la vittoria sull’Estonia:

“È stata un’emozione unica, è stato veramente bello tornare in nazionale. Ho trovato subito un buon gruppo, mi hanno fatto sentire a casa, abbiamo giocato per la prima volta insieme, avevamo solo da perdere: dovevamo avere l’atteggiamento giusto e fortunatamente lo abbiamo mostrato.

Europeo? Io cercherò di dare il massimo per il mio club tutto dipenderà da come gioco nei prossimi mesi, purtroppo stiamo raccogliendo poco come squadra. Ora mi godo la nazionale, poi quando tornerò a Bologna cercherò di continuare a dare il massimo”.

Foto: Tmw