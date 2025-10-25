Sorg (vice Flick): “È un onore poter allenare in questa partita. Se giochiamo uniti, avremo le nostre occasioni”

25/10/2025 | 15:45:09

Il vice-allenatore del Barcellona, Marcus Sorg, ha parlato in conferenza stampa al posto dello squalificato Hansi Flick. Queste le sue parole:

“È un onore poter allenare in questa partita. Sarà una partita molto dura, ma dovremo dimostrare i nostri punti di forza. Dobbiamo fare bene le nostre cose, pressare alto e mantenere la nostra linea difensiva. Se cambiamo qualcosa, perdiamo la nostra struttura, e questo non aiuta. Se vogliamo vincere al Bernabéu, dobbiamo evitare di perdere palla, mantenere il possesso e rimanere compatti. Se giochiamo uniti, avremo le nostre occasioni. Indisponibili? Abbiamo abbastanza giocatori per competere. Decideremo domani se Ferran partirà titolare. Koundé? Aspetteremo fino all’ultimo per decidere”.

Foto: sito Barcellona