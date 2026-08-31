Sorensen saluta il Parma: lo aspetta il Celtic

31/08/2026 | 12:43:49

Oliver Sorensen sta per lasciare il Parma Calcio per trasferirsi al Celtic, in Scozia. A rivelarlo è il quotidiano danese Tipsbladet che dà ormai per fatta l’operazione, con il danese già pronto per visite mediche e firma con lo storico club di Glasgow. L’operazione si chiuderà un prestito con opzione per il riscatto al termine della stagione. Sorensen dunque è pronto ai saluti dopo una sola stagione con la maglia dei ducali.

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